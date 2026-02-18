Кралят на Дания пристигна в Гренландия, за да демонстрира подкрепата си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кралят на Дания Фредерик Десети пристигна днес в Гренландия, където ще бъде на тридневно посещение, за да демонстрира подкрепата си за арктическата територия, желана от американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Петдесет и седем годишният монарх, облечен в черно пухено яке, помаха на десетината гренландци, дошли на летището на столицата Нук, за да го поздравят.

Той бе посрещнат от гренландския премиер Йенс-Фредерик Нилсен, съобщиха журналисти от АФП, цитирани от БТА.

Когато обяви посещението си в края на януари, датският крал заяви, че „силно симпатизира“ на гренландците, възмутени от апетитите на Тръмп към автономната датска територия.

„От пресата виждаме и усещаме, че хората са били много обезпокоени – ясно е, че това засяга и нас“, добави той, посочвайки и съпругата си, кралица Мери.

Монархът, който има предимно символична роля, по-късно днес ще посети гимназия в Нук, Кралската гренландска рибарска компания и щаба на Арктическото командване, което отговаря за наблюдението и защитата на суверенитета на Кралство Дания в арктическия регион. Той ще приключи деня с кафе в културен център.

Утре Фредерик Десети ще пътува до Манитсок, на около 150 километра северно от Нук, където ще се срещне с местни предприемачи.

В петък кралят ще бъде още по-на север, в Кангерлусуак, където ще посети арктически тренировъчен център на датската армия.

Въпреки трудното колониално минало на Дания в тази автономна територия монархията отдавна се радва на голяма популярност в Гренландия, отбелязва АФП.

Като любител на природата, Фредерик участва в четиримесечна ски експедиция от 3500 километра през Гренландия през 2000 г. като част от елитния патрул „Сириус“ на датския флот, припомня АФП.