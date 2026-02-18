„Дойче Бан“ е засегната от мащабна кибератака

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската железопътна компания „Дойче Бан“ (Deutsche Bahn) е била засегната от кибератака „от съществен мащаб“, която от вчера следобед причинява периодични смущения в информационните ѝ системи и системите за резервации на билети, съобщи днес държавният железопътен оператор, цитиран от Франс прес, цитирана от БТА.

„Дойче Бан“ е била и остава изложена на кибератаки“, обяви компанията на сайта си, уточнявайки, че атаките се случват „на вълни“.

Компанията посочи, че е била подложена на атака за отказ на услуга (DDoS), при която хакерите изпращат огромен брой заявки към ИТ системите, за да ги претоварят.

Що се отнася до евентуалните извършители на кибератаката, говорител на Министерството на вътрешните работи посочи на редовна правителствена пресконференция, че не може да коментира темата, тъй като разследването е в „много ранен етап“.

„Дойче Бан“ съобщи за първоначални смущения вчера следобед, като вечерта обяви, че системите отново работят нормално. Тази сутрин обаче се появиха нови проблеми, които бяха отстранени по-късно.

„Нашите защитни мерки са ефективни“, увериха от „Дойче Бан“, като добавиха, че са в „тесен контакт с федералните власти“.