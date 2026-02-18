Доналд Туск: Полша няма да изпраща войници в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полша няма намерение да изпраща свои военнослужещи в ивицата Газа, каза премиерът Доналд Туск по повод обсъжданото участие на страната в инициирания от президента на САЩ Доналд Тръмп Съвет за мир, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

"Правителството не възнамерява да участва в Съвета за мир при сегашните обстоятелства и при тези условия", заяви Туск, като подчерта, че решението е съобщено както на полската общественост, така и на партньорите на страната.

Според него Полша няма да разполага войски в ивицата Газа поради "собствени проблеми със сигурността", нито ще финансира следвоенното възстановяване на палестинския анклав. "Парите са необходими на нашите градове", добави той.

Въпреки отказа на правителството във Варшава от участие в Съвета за мир, представител на президента Карол Навроцки може да присъства като наблюдател на първото му заседание утре във Вашингтон. Съветникът на Навроцки по международната политика ще представлява държавния глава на срещите тази седмица, каза говорител на полския държавен глава.

От администрацията на полския президент отхвърлиха твърденията, че членството в Съвета за мир би задължило Полша да изпрати войски в ивицата Газа, като подчертаха, че подобно изискване не съществува и страната засега не е негов член.

Инициативата, наричана Съвет за мир, предизвика противоречия сред международните наблюдатели, които предупреждават, че тя може да подкопае ролята на ООН.

Появиха се и критики заради участието на лидери на държави с авторитарно управление в Съвета за мир.