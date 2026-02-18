Макрон искал да избере нов шеф на ЕЦБ?

Кристин Лагард отрича да напуска поста преждевременно

Спекулации около бъдещето на Европейската централна банка (ЕЦБ) се разгоряха в сряда, след като “Файненшъл таймс” написа, че шефката на институцията Кристин Лагард може да подаде оставка преди края на мандата си през октомври 2027 г. Причината била да се даде възможност на френския президент Еманюел Макрон да осигури наследник на Лагард в изпълнителния съвет на институцията, преди самият той да напусне поста си. Изданието напомня, че в Париж е напълно възможно президентският пост да бъде зает от десен политик заради нарастващата популярност на опозиционната партия “Национален сбор”.

Евентуална победа на крайната десница би могла да усложни процеса по избора на следващото ръководство на най-важната институция на еврозоната. Преждевременното оттегляне на Лагард би позволило на Макрон и съюзниците му да защитят политическите си интереси по отношение на европейската финансова политика за следващите 8 г.

От офиса на Лагард обаче бързо отрекоха твърденията на “Файненшъл таймс”. “Лагард е изцяло фокусирана върху мисията си и не е взела никакво решение относно края на мандата си”, заяви неин говорител.

Ръководството на ЕЦБ е една от най-влиятелните позиции в Европа, разполагаща с огромна финансова мощ. Затова правителствата на страните от еврозоната се борят усилено да излъчат кандидат, съпричастен към собствените им приоритети, в шестчленния изпълнителен съвет на банката, отбелязва “Политико”.

Изглежда, че Макрон има сериозен шанс да прокара свой съюзник в ръководството на ЕЦБ, който да отстоява неговите политики. Два са основните фактори в негова полза. Първият е, че Франция - като втората по големина икономика в еврозоната - традиционно има неписано право на едно от шестте места в изпълнителния съвет. Вторият е, че от създаването на институцията досега ръководният орган не е имал двама или повече членове от една и съща националност.

Тъй като за Париж не е реалистично отново да си осигури председателството на ЕЦБ, много анализатори очакват Франция да претендира за влиятелния пост на главен икономист на еврозоната.

Множество европейски лидери също са склонни да определят наследника на Лагард и екипа ѝ по-рано, за да избегнат сценарий, при който процесът на назначаване може да бъде повлиян от крайнодясна френска администрация, ръководена от Марин льо Пен или нейния политически съюзник Жордан Бардела, пише “Политико”.