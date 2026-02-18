Марк Зукърбърг ще свидетелства в съда по дело за пристрастяване към социалните мрежи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Босът на "Мета" Марк Зукърбърг ще свидетелства по дело за пристрастяване към социалните мрежи. Това е първият случай, в който главният изпълнителен директор на компанията ще се изправи пред съдебни заседатели.

Процесът се води в щата Калифорния.

Делото е заведено от родителите на 20-годишно момиче с психически проблеми, причинени от активното ползване на социални платформи като Фейсбук, Инстаграм и YouTube, съобщава Би Ти Ви.

Съдебният процес трябва да определи дали компаниите собственици на социални мрежи умишлено проектират платформите си по начин, по който предизвикат пристрастяване.