ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джони Велинов повече от месец се бори за живота си...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22315908 www.24chasa.bg

Марк Зукърбърг ще свидетелства в съда по дело за пристрастяване към социалните мрежи

2344
Марк Зукърбърг СНИМКА: Инстаграм/@markzuckerberg

Босът на "Мета" Марк Зукърбърг ще свидетелства по дело за пристрастяване към социалните мрежи. Това е първият случай, в който главният изпълнителен директор на компанията ще се изправи пред съдебни заседатели.

Процесът се води в щата Калифорния.

Делото е заведено от родителите на 20-годишно момиче с психически проблеми, причинени от активното ползване на социални платформи като Фейсбук, Инстаграм и YouTube, съобщава Би Ти Ви.

Съдебният процес трябва да определи дали компаниите собственици на социални мрежи умишлено проектират платформите си по начин, по който предизвикат пристрастяване.

Марк Зукърбърг СНИМКА: Инстаграм/@markzuckerberg

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)