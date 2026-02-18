Германия ще изпрати високопоставен представител на срещата на Съвета за мир на Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германия ще изпрати високопоставен служител от министерството на външните работи на утрешното първо заседание на Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон, предаде ДПА.

Германското външно министерство потвърди днес участието си в срещата, на която се очаква да бъде обсъдена помощта за възстановяването на ивицата Газа.

Генералният директор по политическите въпроси в германското външно министерство Кристиан Бук ще представлява Берлин, съобщава БТА.

Германия не прие поканата на Тръмп да се присъедини към Съвета за мир, който според критици представлява опит на американския президент да създаде конкурентна структура на ООН.

Германското правителство казва, че все още смята, че ООН е основният механизъм за решаване на международни конфликти. Не се очаква промяна в тази позиция въпреки участието на Бук в свързаните с ивицата Газа разговори.

Тръмп каза, че Съветът за мир ще представи пакет с хуманитарна помощ и подкрепа за възстановяване на опустошената ивица Газа на стойност милиарди долари.

Страните членки вече обещаха да предоставят повече от пет милиарда долара за тези усилия, написа Тръмп в неделя в платформата си „Трут Соушъл". Очаква се тези ангажименти да бъдат официално представени на утрешната среща.

Участващите държави ще предоставят и хиляди военнослужещи за сили за стабилизиране, добави Тръмп.

„Съветът за мир ще се докаже като най-значимата международна организация в историята и за мен е чест да служа като негов председател", написа още той в „Трут Соушъл".

Няколко десетки страни са членове на организацията, включително Унгария, Израел, Беларус, Катар, Саудитска Арабия и Турция.