Николай Павлов от Тирана: Коридор 8 е приоритет от национално значение за България

Изграждането на Коридор 8 винаги е било приоритет от национално значение за България, заяви заместник-министърът на външните работи в оставка Николай Павлов от Тирана.

Той участва в столицата на Албания в Министерска среща и Икономически форум, посветени на изграждането на транспортния Коридор 8 между балканските страни.

„Моята страна оценява високо силния политически ангажимент, демонстриран днес от всички партньори. Развитието на трансевропейската транспортна и енергийна мрежа е сред най-важните стратегически проекти на Европейския съюз – железопътни линии, пътища, пристанища, летища, енергийни интерконектори и дигитална инфраструктура – не са просто технически системи, те са гръбнакът на икономическата сила на ЕС, свързаност, устойчивост и сигурност", заяви Павлов.

Той допълни, че изграждането на Коридор 8 винаги е било приоритет от национално значение за България и че през годините страната е предприемала системни и продължаващи усилия за завършване на всички сегменти от маршрута му. Павлов допълни, че днес Коридор 8 надхвърля рамките на инфраструктурна инициатива от икономическо значение, тъй като вече е стратегическа ос Изток-Запад, която свързва региона, пазари, партньори и играе значима роля, като гарантира регионална сигурност.

Николай Павлов допълни, че в днешната геополитическа обстановка Коридор 8 има основополагащо значение за сигурността и отбраната. Според него военната мобилност остава крайъгълен камък за европейската сигурност и общ стратегически приоритет.

Павлов добави, че ефективната и устойчива инфраструктура е от съществено значение за възпирането и за колективната отбрана на НАТО, както и за укрепването на сътрудничеството между ЕС и НАТО.

Той изрази пълния ангажимент от страна на България за изграждане на всички компоненти от Коридор 8, както и готовност да продължи сътрудничеството по този проект с партньорите си и да бъде домакин на следващата среща, посветена на Коридор 8.

Заместник-министърът на външните работи заяви, че България работи с приоритетност за пълното реализиране на този коридор във всички негови измерения и разчита на европейските инструменти, които могат да бъдат използвани за финансиране на този проект. Той изрази убеденост, че Коридор 8 ще остане приоритет за България.

„Самият факт, че сме тук на тази среща и че току-що получихме потвърждение от всички държави, през които коридорът преминава, за тяхната готовност да работят за пълното реализиране на този коридор, дава добра надежда, че в един бъдещ период ще имаме пълната му завършеност. По този начин всичко това, за което си говорихме с останалите колеги от държавите, ще доведе до една по-голяма сигурност за региона, по-добрата му интеграция в Европейския съюз, много повече възможности за икономиката, за инвестиции, за развитие на туризма", обясни Павлов.

Запитан какви според него са пречките за по-бързото осъществяване на проекта, дали са технически или административни и обвързани ли са с политическо неразбирателство, предвид това, че той не свързва само страни, а и икономики, заместник-министърът на външните работи каза, че страната ни работи приоритетно за Коридор 8 и каквито и трудности да има, България ще се справи с тях.

„Говорим за доста сложен, мащабен проект, коридор с много измерения, коридор, чието изграждане би струвало и едни много големи средства, тъй че реализацията му със сигурност не е лесна, времеемка е, но вярвам, че сме на етап, в който този дългогодишен проект вече навлиза в своята решаваща фаза на реализация и ще се доближаваме все повече и повече до неговото приключване", каза Николай Павлов.

Той допълни, че всяка една от държавите има задачата и нуждата, в рамките на своите възможности, да работи приоритетно за осъществяването на проекта.

„От българска страна препотвърждавам приоритетността на проекта и волята да се работи по всички тези трудности за неговата реализация, така че в един бъдещ момент да имаме завършена тази ос, която и за България ще донесе повече сигурност и повече възможности – за нашия бизнес, за нашия туризъм и въобще за стабилността и развитието на целия балкански регион", каза още заместник външният министър пред БТА.

Той припомни постигнатото през ноември 2025 г. споразумение за изграждане на тунелно съоръжение между България и Република Северна Македония, което беше ратифицирано преди дни от Народното събрание без нито един глас „против".

„Това споразумение беше ратифицирано и вече дава възможност да се пристъпи и към практическата реализация на този също дълго чакан, дълго подготвян проект от изключителна важност, така че да ни свърже с нашата съседка и да е една интегрална и важна част от реализацията на цялостния коридор", заяви заместник-министърът на външните работи на България.

Коридор 8 е проект в областта на инфраструктурата, който свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния. Паневропейският транспортен коридор 8 е ключов компонент от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).

Министерската среща се проведе в Двореца на бригадите в албанската столица под председателството на албанския външен министър Елиса Спиропали. В срещата участваха делегации, водени от италианския вицепремиер и външен министър Антонио Таяни, българския заместник-министър на външните работи Николай Павлов, министъра на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски и посланикът на Румъния в Тирана Октавиан Шербан.