Съветът за сигурност на ООН ще има среща за Газа преди свикването на Съвета за мир на Тръмп

Съветът за сигурност на ООН ще има днес среща на високо равнище за споразумението за примирие в ивицата Газа и опитите на Израел да разшири контрола си на Западния бряг, преди световни лидери да отпътуват за Вашингтон, за да обсъдят утре бъдещето на палестинските територии на първото заседание на Съвета за мир, създаден от президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Заседанието на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк първоначално беше планирано за утре, но беше изместено напред във времето, след като Тръмп обяви заседанието на Съвета за мир във Вашингтон на същата дата и стана ясно, че това ще затрудни пътуването на дипломатите, планиращи да участват и в двете събития.

Това е знак за потенциално припокриване и конфликт между дневния ред на най-влиятелния орган на ООН и новата инициатива на Тръмп, чиито по-широки амбиции да посредничи в глобални конфликти породиха опасения в някои страни, че тя може да се опита да съперничи на Съвета за сигурност на ООН, отбелязват АП и БТА.

Запитан какво очаква да види от двете поредни срещи тази седмица, палестинският постоянен представител в ООН Рияд Мансур заяви пред журналистите, че очаква от „международната общност да спре Израел и да сложи край на незаконните му опити за анексиране, независимо дали в Ню Йорк или Вашингтон".

Външните министри на Великобритания, Израел, Йордания, Египет и Индонезия са сред министрите, за които се очаква да присъстват на месечната среща за Близкия изток на 15-членния Съвет за сигурност, след като много арабски и ислямски страни миналата седмица поискаха той да обсъди ситуацията в Газа и продължаващия проект на Израел за заселване на Западния бряг, преди някои от тях да се отправят към Вашингтон.

Съветът за мир, председателстван от Тръмп, първоначално беше замислен като малка група от световни лидери, които да наблюдават изпълнението на плана за бъдещето на Газа от 20 точки. Но амбициозната нова визия на президента републиканец за това Съветът да бъде посредник в световните конфликти доведе до скептицизъм сред основните му съюзници.

Над 20 страни вече приеха поканата да се присъединят към Съвета за мир, но близки партньори на САЩ, включително Франция, Германия и други, предпочетоха все още да не се присъединяват, като подновиха подкрепата си за ООН, която е изправена пред големи реформи и съкращения на финансирането, посочва АП.