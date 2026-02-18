Съветник на Белия дом иска наказание за авторите на доклад, оспорващ митата на Тръмп

Икономическият съветник на Белия дом Кевин Хасет призова днес да бъдат „санкционирани" авторите на доклад, според който митата, въведени от администрацията на президента Доналд Тръмп, засягат в най-голяма степен американските компании и потребители, предаде Франс прес.

„Това е срамота", каза Хасет пред Си Ен Би Си, като допълни, че „това е най-лошият доклад, което съм виждал в цялата история на Управлението за федералния резерв (УФР). Хората, свързани с него, вероятно трябва да бъдат санкционирани", съобщава БТА.

Докладът беше публикуван на 12 февруари от подразделението на УФР за Ню Йорк и изследва влиянието на митата, наложени през миналата година от администрацията на Тръмп. Заключенията на финансовата институция показват, че „около 90 на сто от икономическата тежест на ставките се плащат от американските фирми и потребители".

Подразделението на УФР за Ню Йорк отказа коментар за АФП.

Хасет е един от най-близките съветници на Тръмп и бе кандидат за президент на централната банка след изтичането на мандата на Джером Пауъл през май, но президентът избра Кевин Уорш да заеме поста. Хасет остава активен в медиите като защитник на икономическата политика на Тръмп.

Някои от участниците на финансовите пазари изразиха загриженост, че позицията на Хасет е твърде близка до тази на президента, което може да подкопае възможността му да води независима и надеждна парична политика.