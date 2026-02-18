Всеки втори германец под 40 г. се опасява, че ще обеднее

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Почти двама на всеки петима души в Германия се опасяват, че ще преживеят понижаване на социалното си благополучие, показва социологическо проучване, цитирано от ДПА.

Анкетата, проведена от „Сивей" по поръчка на Германската асоциация за социално подпомагане, е изследвала опасенията от преживяване на понижаване на социалните стандарти през 2026 година. В него са били посочени примери за подобно понижаване, включително финансови загуби, по-малко инфраструктура в жилищния район, по малко социално участие и засилване на самотата, съобщава БТА.

Около 39% от участниците в проучването много или донякъде изпитват опасения, свързани с тези въпроси. За 43% от участниците донякъде или много малко изпитват подобни опасения от упадък, а 18% не могат да преценят.

Около половината от участниците на възраст под 40 години казват, че изпитват страх от социален упадък, а около 29% от участниците на възраст над 65 години споделят опасенията на по-младите.

Значителни опасения изразяват около 43% от жените, в сравнение с 35% от мъжете.

Около 42% от участниците от Източна Германия са много обезпокоени, в сравнение с около 38% от участниците от Западна Германия.

Подобни опасения са по-често срещани и в домакинства с деца, както и сред работещите.

Председателят на асоциацията Микаела Енгелмайер изрази тревога във връзка с резултатите от проучването, които по думите ѝ илюстрират обхвата на социалната несигурност в Германия.

Тя призова за повишаване на минималната работна заплата и за инвестиции в образованието, за да се подобри обстановката. Германската асоциация за социално подпомагане специализира в предоставянето на консултации по социално право, казва, че в нея членуват 630 000 души и редовно коментира социални въпроси.