Зеленски разочарован от преговорите за мир с Русия: Резултатът не е задоволителен

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че очаква Русия да предприеме тежки атаки срещу Украйна по Коледа. Кадър: X/Володомир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски е разочарован от преговорите с Русия за мир в Женева. Зеленски заяви, че не е удовлетворен от поредния кръг на разговорите с руските преговарящи и отбеляза, че „чувствителни политически въпроси" не са били обсъдени достатъчно, предаде Ройтерс.

Разговорите се водят заедно с американски представители, но споразумението за край на войната все още изглежда далеч. 

„Днес не можем да кажем, че резултатът е задоволителен", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

„Военните обсъдиха някои въпроси сериозно и по същество. Чувствителни политически въпроси, възможни компромиси и необходимата среща на лидери не бяха достатъчно добре обсъдени", добави той.

