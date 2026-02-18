Тръмп предупреди Лондон да не се отказва от военната база "Диего Гарсия" в Индийския океан

Американският президент Доналд Тръмп промени отново позицията си и предупреди Великобритания да не се отказва от стратегическата съвместна военна база "Диего Гарсия" в Индийския океан, като подчерта, че съоръжението би имало ключово значение, ако САЩ нападнат Иран, предаде Франс прес.

"НЕ ДАВАЙТЕ ДИЕГО ГАРСИЯ!", написа Тръмп в социалната мрежа "Трут Соушъл".

Това става едва няколко часа, след като Държавният департамент на САЩ подкрепи британското споразумение за връщане на архипелага Чагос на Мавриций и наемане обратно от тази държава на терена за разполагане на базата, отбелязва АФП, цитирана от БТА.