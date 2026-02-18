Парижката прокуратура призова жертвите на Епстийн да свидетелстват

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Парижката прокуратура призова жертвите на сексуалния престъпник Харви Епстийн да свиделстват. Епстийн, който почина в затвора през 2019 г., притежаваше имот в Париж и поддържаше тесни връзки с Франция.

Потенциалните жертви са призовани да подадат жалби и да дадат показания във връзка с разследване на престъпления, извършени на френска територия или засягащи френски граждани, съобщи Би Ти Ви.

Апелът идва след публикуването на нови документи от американското правосъдно министерство. Разследвания се водят срещу френски дипломат, моден агент и музикант.

Бившият министър Жак Ланг подаде оставка като ръководител на Арабския световен институт заради предполагаеми финансови връзки с Епстийн, а срещу него и дъщеря му е започнато предварително разследване за утежнена данъчна измама и пране на пари.