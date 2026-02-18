ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички медалисти от ден №12 на олимпиадата в Милан...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22316763 www.24chasa.bg

Парижката прокуратура призова жертвите на Епстийн да свидетелстват

3192
Джефри Епстийн КАДЪР: Ютуб/Michael Franzese

Парижката прокуратура призова жертвите на сексуалния престъпник Харви Епстийн да свиделстват. Епстийн, който почина в затвора през 2019 г., притежаваше имот в Париж и поддържаше тесни връзки с Франция.

Потенциалните жертви са призовани да подадат жалби и да дадат показания във връзка с разследване на престъпления, извършени на френска територия или засягащи френски граждани, съобщи Би Ти Ви.

Апелът идва след публикуването на нови документи от американското правосъдно министерство. Разследвания се водят срещу френски дипломат, моден агент и музикант.

Бившият министър Жак Ланг подаде оставка като ръководител на Арабския световен институт заради предполагаеми финансови връзки с Епстийн, а срещу него и дъщеря му е започнато предварително разследване за утежнена данъчна измама и пране на пари.

Джефри Епстийн КАДЪР: Ютуб/Michael Franzese

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)