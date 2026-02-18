Путин: Не приемаме никакви петролни санкции срещу Куба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският президент Владимир Путин се срещна днес в Кремъл с кубинския външен министър Бруно Родригес Париля и каза, че новите ограничения в доставките на гориво, наложени на Куба, са "неприемливи", съобщиха Ройтерс и ТАСС.

"Сега е специален период - нови санкции. Знаете как се чувстваме по този въпрос. Не приемаме нищо такова", заяви Путин. Той добави, че отношенията между Русия и Куба се развиват "в положителна посока", съобщава БТА.

По-рано високопоставен руски дипломат каза, че Москва възнамерява да окаже помощ на Хавана, включително материална подкрепа, за да помогне на страната да се справи с опитите на Съединените щати да ограничат доставките на петрол.

Руският външен министър Сергей Лавров по-рано също се срещна с Родригес и заяви, че Москва призовава Вашингтон да не предприема пълна морска блокада на Куба, а да търси решение чрез преговори.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че Русия не е обсъждала въпроса за Куба със САЩ. По-рано днес Русия, Украйна и САЩ проведоха тристранни мирни преговори в Женева.

От своя страна кубинският външен министър благодари на руското ръководство за "солидарността" в условията на засилената блокада и енергийната криза на острова.

Той подчерта, че отношенията между Москва и Хавана са "укрепени от времето и взаимната подкрепа в трудни моменти" и че развитието на двустранното сътрудничество остава приоритет за Куба.