Трима души загинаха при десетки лавини в планините в западната част на Австрия

Лавина СНИМКА: Архив

Полицията в Австрия съобщи, че трима души са загинали при десетки лавини, паднали в планините в западната част на страната, предаде ДПА.

Един от загиналите е германски скиор, заяви говорител на полицията в Тирол. Спортистът бил излязъл в планината заедно с друг мъж. Поради опасността от лавини, те тръгнали да се прибират, но снежна преспа се откъснала, докато прекосявали наклон.

Повече от 30 лавини са били регистрирани в рамките на деня само в провинция Тирол, съобщи местният център за спешни повиквания.

Седемдесет и една годишен турист пък е загинал в близост до курорта Фис, информира местната полиция. Според полицията мъжът е бил на почивка в Тирол.

Мъж е загинал при падане на лавина и в провинция Форарлберг. Австрийската новинарска агенция АПА съобщи, че спасители са успели да го извадят от снега, но въпреки това той е починал на пистата.

Поредица от лавини са били отчетени и в австрийската провинция Залцбург, където е бил спасен 70-годишен скиор.

Опасността от лавини в Австрия остава висока, особено в провинциите Тирол и Форарлберг, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Лавина СНИМКА: Архив

