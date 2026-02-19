Лавров: Всеки нов американски военен удар по Иран ще има сериозни последици

Руският външен министър Сергей Лавров, в интервю публикувано вчера, каза, че всеки нов американски военен удар по Иран ще има сериозни последици, и призова за сдържаност, за да бъде намерено решение, позволяващо на Техеран да развива ядрена програма за мирни цели, предаде Ройтерс.

Интервюто на руския дипломат за саудитския канал "Ал Арабия" бе публикувано ден след като американски и ирански преговарящи взеха участие в индиректни преговори помежду си в Женева за успокояване на надигащата се нова криза в отношенията между Вашингтон и Техеран.

"Последствията няма да са добри. Вече имаше удари по Иран, по ядрени обекти под контрола на Международната агенция за атомна енергия. От това, по което можем да съдим, имаше реални рискове от ядрен инцидент", каза Лавров в интервюто, което бе поместено на сайта на ведомството му, предава БТА. "Следя внимателно реакциите в региона от страна на арабските държави, монархиите от Залива. Никой не иска покачване на напрежението. Всеки разбира, че това е игра с огъня."

Нагнетяването на напрежение, каза той, може да заличи положителните стъпки от последните години, включително подобряването на отношенията между Иран и съседните страни, и по-специално със Саудитска Арабия.

Високопоставен американски представител каза пред Ройтерс вчера, че след женевските разговори Иран се очаква да представи писмено предложение за уреждане на противопоставянето със САЩ.

Вчера в Белия дом са заседавали членовете на съветническия екип по националната сигурност и им е било казано, че се очаква разполагането на всички изпратени към региона сили на САЩ да завърши до средата на март, добави официалният представител.

САЩ искат Иран да се откаже от ядрената си програма, но Техеран категорично отказва и отрича да иска да се сдобие с атомна бомба.

Лавров каза, че в сигналите, които дават на Вашингтон, арабските страни "еднозначно призовават за сдържаност и постигане на споразумение, което, от една страна, да не нарушава законните права на Иран, а, от друга, да гарантира че Иран разполага с програма за обогатяване на уран за чисто мирни цели".

Русия по думите му остава в тясна, редовна връзка с иранското ръководство "и няма никакви съмнения, че Иран иска да реши този проблем на основата на спазването на Договора за неразпространение на ядрените оръжия".