156 нарушители на пътя само за месец в Монтанско

Мерц: Само военно или икономическо изтощение ще сложи край на войната в Украйна

Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Германският канцлер Фридрих Мерц не вижда особени изгледи за скорошно договаряне на край на войната в Украйна. Според него конфликтът може да приключи единствено когато някоя от двете страни се изтощи военно или икономически, предаде ДПА.

"По моя оценка тази война ще завърши едва когато някоя от двете страни се изтощи, или военно, или икономически", каза Мерц в публикувано днес интервю за изданието "Райнпфалц", цитирано от БТА.

Що се отнася до руския президент Владимир Путин, Мерц добави: "Рационалните и хуманитарните аргументи няма да убедят Путин. Това е горчивата истина".

Той посочи, че затова целта на европейските усилия трябва да бъде да се направи така, че "руската държава да не може да повече да продължи войната военно и да на може повече да я финансира икономически".

Според Мерц, "руската властова клика" не може да оцелее без войната в обозримото бъдеще. "Тя трябва да държи военната машина да работи, защото няма никакъв план какво да прави със стотиците хиляди, някои от които тежко травматизирани войници, които ще се завърнат от фронта", каза канцлерът.

Мерц описа състоянието на днешна Русия в много тъмни краски: "В момента сме свидетели как тази страна е изпаднала в състояние на дълбоко варварство. Това няма да се промени в обозримото бъдеще и това е нещо, с което трябва да се примирим".

Украйна се бори да отблъсне руските атаки от близо четири години. През последните дни двете страни преговаряха помежду си в Женева за прекратяване на войната. Подробности за дискусиите не бяха разкрити.

 

