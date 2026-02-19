ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

156 нарушители на пътя само за месец в Монтанско

Иран ще извърши планирано изстрелване на ракети

1900
Иран планира да изстреля ракети в южната си част. СНИМКА: Пиксабей

Иран издаде предупреждение за летците (НОТАМ, от английски Notice to Airmen, NOTAM), че днес възнамерява да изстреля ракети над южните си райони, показва сайтът на Федералната въздухоплавателна администрация на САЩ, цитиран от Ройтерс.

Тези дни Иран приключи учения на военноморските си сили в Ормузкия проток, а за днес са насрочени съвместни маневри с ВМС на Русия.

Предупреждението бе издадено на фона на засилено напрежение със САЩ, които разположиха военни кораби край бреговете на Ислямската република, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА. 

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза, че Вашингтон обмисля дали да продължи с дипломацията, или да премине към други опции.

НОТАМ представлява система, предоставяща на летците, екипажите на полети и други ползватели на въздушното пространство критично важни известия за сигурността.

