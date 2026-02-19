Зеленски: Териториалният въпрос изисква лидерска среща

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Киев и Москва са близо до финализирането на документ за механизъм за наблюдение на евентуално спиране на огъня, след вчерашните мирни преговори с посредничеството на САЩ в Женева, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В интервю за "Пиърс Морган без цензура" (Piers Morgan Uncensored, политическо токшоу в Ютюб с водещ британския журналист Пиърс Морган) Зеленски посочи, че напредъкът "по политическите въпроси е по-бавен и че лидерите на двете страни биха могли да се опитат да постигнат споразумение помежду си по най-спорния въпрос, териториалния".