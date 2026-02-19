ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

156 нарушители на пътя само за месец в Монтанско

Сирийският президент обяви всеобща амнистия

2592
Ахмед аш Шараа КАДЪР: Екс/@Xshooterrr

Сирийският президент Ахмед аш-Шараа подписа указ за всеобща амнистия за престъпления, извършени преди датата на обнародването на декрета, съобщи държавната официална осведомителна агенция САНА, цитирана от ДПА.

Съгласно указа доживотните присъди се заменят с фиксирани присъди затвор от 20 години. По същия начин на 20 години затвор ще бъдат заменени и присъдите на осъдените на доживотен тежък принудителен труд. Лишени от свобода, страдащи от неизлечими заболявания или такива в терминална фаза, както и тези над 70-годишна възраст, ще бъдат освободени, уточнява БТА.

Но изрично се упоменава, че от амнистията са изключени лицата, осъдени за тежки нарушения срещу човешките права на сирийския народ. От обхвата ѝ се изваждат и всички други видове тежки престъпления.

Правосъдното министерство заяви, че амнистията има за цел да даде втори шанс на хората, осъдени за престъпления или закононарушения, подлежащи на реабилитация. Така те по-лесно биха могли да станат отново пълноценна част от обществото. Същевременно мярката има за цел да разтовари пренаселените затвори.

Министерството посочи, че фактът, че амнистията не обхваща извършителите на тежки престъпления, е доказателство за ангажимента на правителството към върховенството на закона и социалната стабилност.

Указът е част от усилията на държавата да съхрани социалната стабилност и да насърчи националното помирение, отбеляза САНА. 

  

