156 нарушители на пътя само за месец в Монтанско

Бил Гейтс отмени важна реч на среща на върха за ИИ в Индия

2136
Бил Гейтс Кадър: @9NewsAUS, youtube

Бил Гейтс няма да се появи на Срещата на върха в Индия за въздействието на изкуствения интелект, за да произнесе ключова реч. Новината е поредна неприятна изненада за форум, и без това помрачен от организационни и други проблеми, предаде Ройтерс.

Причината за решението не се съобщава, пояснява БТА. Но Фондация "Гейтс" заяви, че милиардерът няма да направи своето обръщение към участниците в срещата, "за да е сигурно, че фокусът на вниманието няма да се отмести и ще остане върху стратегическите приоритети на Срещата на върха за ИИ".

До отмяната на участието се стига, след като миналия месец Министерството на правосъдието на САЩ публикува имейли, включващи комуникация между покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн и служители на Фондацията.

От документите личи, че Гейтс и Епстийн са се срещали многократно, след като Епстийн е излежал първата си присъда, за да обсъждат разрастване на филантропската дейност на Гейтс. По думите на Гейтс отношенията им се ограничавали чисто и просто до разговори за филантропия. Той каза, че признава, че да се среща с Епстийн е било грешка.

Фондацията "Гейтс", филантропска организация, чието начало съоснователят на "Майкрософт" Бил Гейтс и тогавашната му съпруга поставят през 2000 г., е един от най-големите дарители в света в подкрепа на международни здравни инициативи. Бил Гейтс е председател и член на управителния съвет на Фондацията.

 

