CNN: САЩ се готвят да ударят Иран през уикенда

Кремъл предупреди, че ще има сериозни последствия

Американските въоръжени сили са в готовност да нанесат удар по Иран още през уикенда, съобщи Си Ен Ен, позовавайки се на източници, запознати със ситуацията.

По информация на медията президентът Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение дали да одобри подобна военна операция.

Белият дом е бил информиран, че армията може да е готова за атака до уикенда, след значително струпване на въздушни и морски сили в Близкия изток през последните дни, според източниците. Един от тях обаче предупреди, че Тръмп е обсъждал както "за", така и "против" военни действия, като е консултирал съветници и съюзници относно най-добрия курс на действие.

Висши служители по националната сигурност на администрацията се срещнаха в Белия дом, за да обсъдят ситуацията в Иран. Тръмп беше информиран от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Тръмп, за техните индиректни разговори с Иран, проведени ден по-рано. Все още не е ясно дали Тръмп ще вземе решение до уикенда.

Готовността на САЩ за удар до уикенда беше съобщена първо от CBS News. Иранските и американските двелегати обмениха мнения за три и половина часа по време на индиректни преговори в Женева, но не стигнаха до ясно решение. Главният преговарящ на Иран каза, че двете страни са се съгласили върху „набор от ръководни принципи", въпреки че американски служител отбеляза: „Остават още много детайли за обсъждане."

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че се очаква Иран да предостави повече подробности относно своята преговорна позиция „в следващите няколко седмици", но не уточни дали Тръмп ще изчака с военните действия през този период. Очаква се Държавният секретар на САЩ Марко Рубио да пътува до Израел на 28 февруари, за да се срещне с премиера Бенямин Нетаняху и да го информира за преговорите, съобщи служител от Държавния департамент за Си Ен Ен.

Неясните изказвания засилват страховете от военен конфликт между двете нации, дори докато официално се поддържа надежда за дипломация.

USS Gerald Ford - най-напредналата група самолетоносачи в арсенала на САЩ - може да пристигне в региона още този уикенд, след редица други военни прехвърляния. Въздушните активи на ВВС на САЩ, базирани във Великобритания, включително танкери за дозареждане и изтребители, се преместват по-близо до Близкия изток, според източници, запознати с движението.

Иран укрепва няколко от своите ядрени съоръжения, използвайки бетон и големи количества пръст, за да покрие ключови обекти на фона на американския военен натиск, според нови сателитни изображения и анализ от Института за наука и международна сигурност.

Няколко календарни събития могат да влияят върху времето за потенциален удар. Зимните олимпийски игри, традиционно момент на глобално единство, приключват в неделя; някои европейски официални лица смятат, че ударът няма да се случи преди това. Междувременно Рамазан започна в сряда; някои официални лица от съюзниците на САЩ в Близкия изток - които се противопоставят на удара заради риск от регионална дестабилизация - смятат, че нападение по време на свещения месец би било знак за американско неуважение.

Тръмп ще произнесе годишното си послание за състоянието на съюза във вторник; съветниците му казват, че то вероятно ще послужи като начална точка за посланието му за вътрешните въпроси в средата на мандата. Не е ясно дали президентът взема предвид тези събития, докато обмисля опциите си.

В изказванията си през последните седмици, Тръмп не е направил много, за да спечели подкрепата на американската общественост или Конгреса за голяма военна операция в страната. Той е намеквал за желание за смяна на режима и е настоявал Иран да не придобива ядрено оръжие, но не е уточнил точно какви са целите му при евентуален удар.

Руският външен министър Сергей Лавров, в интервю публикувано, каза, че всеки нов американски военен удар по Иран ще има сериозни последици, и призова за сдържаност, за да бъде намерено решение, позволяващо на Техеран да развива ядрена програма за мирни цели.

"Последствията няма да са добри. Вече имаше удари по Иран, по ядрени обекти под контрола на Международната агенция за атомна енергия. От това, по което можем да съдим, имаше реални рискове от ядрен инцидент". Следя внимателно реакциите в региона от страна на арабските държави, монархиите от Залива. Никой не иска покачване на напрежението. Всеки разбира, че това е игра с огъня", каза Лавров.