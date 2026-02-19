Правителството на Италия ще помага на домакинствата и бизнеса заради високите сметки за ток

Италианското правителство прие указ, с който се подпомагат домакинствата и бизнеса за справяне с високите енергийни сметки. Премиерката Джорджа Мелони заяви, че новият указ ще има значително въздействие за домакинствата и бизнеса, като ще донесе ползи на стойност над 5 милиарда евро, предаде АНСА.

„Правителството одобри много важна мярка, която засяга един от приоритетите, които си поставихме още от самото начало - да направим всичко възможно, за да намалим бремето на енергийните сметки… Този указ ще има значително въздействие и ще гарантира икономии и преки ползи в размер на над 5 милиарда евро“, заяви Мелони във видео, публикувано в социалните мрежи, пояснява БТА.

Тя каза, че първата глава от приетия днес указ се отнася до подкрепата за семействата, изпитващи най-големи затруднения при изплащане на сметките. В тази първа глава се увеличава сумата за така наречения социален бонус – ежегодна отстъпка в сметките за енергия, предназначена за най-уязвимите семейства.

Мелони припомни, че през годините е увеличавана както сумата на бонуса, така и бройката на уязвимите домакинства, които се ползват от него. Сега социален бонус ще взимат 2,7 милиона уязвими семейства. На тях се гарантира допълнителна отстъпка от 115 евро годишно от сметката за електроенергия, в допълнение към вече планираните 200 евро годишно, с което общата сума достига 315 евро на година.

Освен това министър-председателката на Италия заяви, че италианският данък върху производствените дейности ще бъде увеличен с 2% за компаниите, които произвеждат енергия. "Вторият раздел на указа засяга нашия производствен сектор. Както обещахме, се съсредоточихме върху намаляването на общите системни такси - много значително перо в цената на комуналните услуги. Указът включва много мерки, две от които са ключови: намаляване на сроковете за плащане на системните такси, които компаниите са длъжни да изплащат на държавата, и второ - увеличение с 2% на данъка върху производствените дейности за компаниите, които произвеждат, разпределят и доставят енергия и енергийни продукти“, каза Мелони.

Тя добави, че събраните средства от увеличението с 2 % на данъка върху производствените дейности на енергийните компании ще се използват, за да се намалят системните такси, които тегнат върху сметките на над 4 милиона предприятия. "Подпомагаме и компаниите, които използват газ в производството си, като например тези в керамичната или стъкларската индустрия, чрез намаляване на транспортните разходи и други тарифни компоненти“, отбеляза премиерката.

Тя допълни, че новият указ за намаляване на енергийните сметки ще отдели Схемата за търговия с емисии от цените на възобновяемата енергия. "Искаме да отделим разхода за Схемата за търговия с емисии от ценообразуването на възобновяемите енергии, като например хидроенергията и слънчевата енергия, за да намалим разходите“, каза Мелони и подчерта, че това е "много смел структурен избор“ и мярка, която "ясно ще изисква разрешение от ЕС и е в съответствие с ангажимента, който Италия поема в Европа, защото заедно с други държави се стреми да повиши конкурентоспособността на местните предприятия.