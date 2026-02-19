Земетресение от 4,4 по Рихтер разлюля Пелопонес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Земетресение с магнитуд от 4,4 по скалата на Рихтер е било регистрирано тази сутрин на полуостров Пелопонес, Южна Гърция, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Трусът, който е станал в 6:53 ч. сутринта, е предизвикал безпокойство сред жителите на района.

По данни на гръцкия Институт по геодинамика епицентърът на земетресението е бил на 9 км западно от селището Гаргалиани в югозападната част на полуострова в област Месиния. Дълбочината на огнището се оценява на 11,4 км.

Засега няма информация за нанесени щети.