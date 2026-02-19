Смъртна присъда грози бившия президент на Южна Корея заради организиране на бунт през 2024 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Централният окръжен съд на южнокрейската столица Сеул призна днес за виновен бившия президент на страната Юн Сук-йол по обвинение в организиране на бунт заради въведеното от него краткотрайно военно положение през декември 2024 г., предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап.

Съдът произнесе първото решение по делото, в което се казва, че Юн е целял да разформирова парламента, като е изпратил войски в сградата му, пояснява БТА.

Предстои да бъде произнесена присъда за бившия държавен глава, след като специалната прокуратура препоръча смъртно наказание, допълва Йонхап.