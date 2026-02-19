ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22317973 www.24chasa.bg

Смъртна присъда грози бившия президент на Южна Корея заради организиране на бунт през 2024 г.

2096
Юн Сук-йол Йол Снимка: Архив

Централният окръжен съд на южнокрейската столица Сеул призна днес за виновен бившия президент на страната Юн Сук-йол по обвинение в организиране на бунт заради въведеното от него краткотрайно военно положение през декември 2024 г., предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап.

Съдът произнесе първото решение по делото, в което се казва, че Юн е целял да разформирова парламента, като е изпратил войски в сградата му, пояснява БТА.

Предстои да бъде произнесена присъда за бившия държавен глава, след като специалната прокуратура препоръча смъртно наказание, допълва Йонхап.

Юн Сук-йол Йол Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание