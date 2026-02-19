Критично е нивото на Марица, Гърция обяви най-висока степен на тревога

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Регион Еврос е поставен под най-високата степен на предупреждение – „Червен код", заради непосредствена опасност от преливане на река Марица (Еврос). Извънредната мярка влезе в сила от 18 февруари и ще остане активна най-малко до понеделник, 23 февруари 2026 г. Властите в Гърция са в повишена готовност заради рязкото покачване на нивото на реката.

Гражданска защита на Гърция разпореди незабавно свикване на регионалните координационни органи за управление при кризи. Критичните точки са съсредоточени по цялото поречие на река Марица в област Източна Македония и Тракия. Местните жители са призовани към изключителна бдителност, а спасителните екипи са в денонощна готовност за евакуация на застрашени ниски зони.

Ситуацията се усложнява от обилните валежи, които вече доведоха до трагични инциденти и жертви в района на Дидимотихо по-рано този месец.

Река Марица показва застрашителни нива и на българска територия. В Пловдив водите са запълнили почти изцяло коритото, заливайки островни части и крайбрежни растителни пояси. Експертите от НИМХ следят внимателно и притоците, като река Стряма, които допълнително натоварват основното течение.

Властите апелират да се избягва всякакво движение в близост до бреговете на реките и преминаване през наводнени пътни участъци. Пътната обстановка в пограничните райони около ГКПП „Капитан Андреево" и ГКПП „Орменион" остава динамична и са възможни временни ограничения.