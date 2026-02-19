ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хонконг отпразнува Годината на Коня с грандиозно шоу с фойерверки

Шоуто достигна своя връх с „Триумфалното постижение" с големи коронадни ракети и гъсти залпове СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

23-минутно шоу с фойерверки освети пристанище Виктория в Хонконг в сряда, втория ден от Годината на Коня, съобщи „Синхуа".

В 20:00 часа шоуто започна с множество фойерверки, имитиращи галопиращи коне. Последваха изстрели с форма на арабската цифра „осем" и златни кюлчета, символизиращи богатство и просперитет, което предизвика възгласи от зрителите от двете страни на пристанището.

Общо 31 888 ракети бяха изстреляни по време на шоуто с фойерверки.

„Гръмотевичните звуци от фойерверките ще отразят духа на Годината на Коня, която вече е в своя втори благоприятен ден", заяви Джон Ли Ка-чиу, главен изпълнителен директор на Специалния административен район Хонконг, преди началото на шоуто, пише КМГ. 

„Тази вечер, докато духът на галопиращото напредване изпълва небето, виждаме защо Хонконг е мястото, където Изтокът среща Запада – където древните традиции и съвременните празненства заедно осветяват нощта", допълни Ли.

В очакване на грандиозното събитие много жители и туристи си осигуриха места близо до пристанището рано вечерта, за да имат най-добра гледка.

„Надявам се научно-техническото развитие на Хонконг да се изстреля в небето, както направиха днес тези фойерверки", каза младият предприемач Лиу, който гледаше шоуто от Централния фериботен терминал.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

