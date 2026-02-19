КМГ: Зелените кредити в Китай отбелязват значителен ръст през 2025 г.

През 2025 г. Китай отбеляза силен ръст на зелените кредити, насочвайки повече финансови ресурси към нисковъглеродни сектори и осигурявайки солиден импулс за ускоряване на зелената икономическа и социална трансформация на страната, съобщи Народната банка на Китай.

Салдото на зелените кредити в Китай в местна и чуждестранна валута е достигнало 44,8 трилиона юана (около 6,46 трилиона щатски долара) в края на 2025 г., което е с 20,2% повече в сравнение с предходната година, според доклад, публикуван от банката, пише КМГ.

През периода на 14-тия петгодишен план (2021-2025 г.) зелените кредити са нараснали със средногодишен темп от 30,2%, което е с 21,1 процентни пункта повече от общия обем на кредитирането, а делът им в общия баланс на кредитите е скочил от 6,7% на 16,2%.

През този период общата емисия на зелени облигации достигна 5,2 трилиона юана, а неизплатените салда – 2,4 трилиона юана, което превръща Китай в един от най-големите пазари за зелени облигации в света.