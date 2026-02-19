ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китайски учени създадоха усъвършенстван транзистор с ултра ниска консумация на енергия

Екип от китайски изследователи е разработил най-малкия в света фероелектрически транзистор с ултра ниска консумация на енергия СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Екип от китайски изследователи е разработил най-малкия в света фероелектрически транзистор с ултра ниска консумация на енергия, предлагайки нови прозрения за напредъка в полупроводниковата индустрия, става ясно от проучване, което бе публикувано в списание „Science Advances".

Принципът, на който се основава тази технология, е универсален и може да се приложи към основните фероелектрични материали. Тя може да се произвежда масово чрез стандартни индустриални процеси, което доказва нейната силна индустриална съвместимост, пише КМГ. 

Откритието на екипа от Пекинския университет се очаква да се използва в бъдеще за извличане на заключения от големи модели, периферна интелигентност, носими устройства и терминали за интернет на нещата.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

