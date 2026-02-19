ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бокс офисът за Пролетния фестивал В Китай надхвърли 2,5 милиарди юана

1964
До 11:14 часа на 19 февруари общият бокс офис на филмите през тази година достигна 5 милиарди юана, а бокс офисът за Пролетния фестивал надхвърли 2,5 милиарди юана.

През тази година потреблението „Филми+" ще претърпи цялостно обновление, като ще проучи повече нови бизнес модели, за да насърчи подобренията в потреблението, пише КМГ. 

На 12 февруари започна събитието „Година за насърчаване на филмовата икономика", водено от Държавната филмова администрация. С това събитие през цялата година ще се отпуснат повече от 1,2 милиарди юана субсидии за гледане на филми.

Бокс офисът за Пролетния фестивал В Китай надхвърли 2,5 милиарди юана СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

