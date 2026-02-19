ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров

Петролен резервоар в Русия е пламнал след атака на украински дронове

Украински дрон тип "Баба Яга" Снимка: Twitter

Русия днес съобщи, че през нощта е унищожила 113 украински дрона, като атаката е била насочена по-специално срещу петролна рафинерия в северозападната част на страната, където резервоар с петрол се е възпламенил, предаде Франс прес.

Съобщението на руските власти идва ден след края на преговорите между Москва и Киев с посредничеството на Вашингтон в Женева за слагане на край на близо четиригодишната война в Украйна, припомня БТА.

Разговорите, които се състояха във вторник и сряда в Швейцария, бяха определени като „трудни“ от Москва и Киев и завършиха без съществен пробив.

През нощта на сряда срещу четвъртък руските сили "прехванаха и унищожиха 113 украински дрона“ съобщи руското Министерство на отбраната.

Една от атаките беше насочена срещу петролната рафинерия във Великие Луки в северозападната Псковска област. Тя е предизвикала "възпламеняване на петролен резервоар“, съобщи губернаторът Михаил Ведреников.

Според първите информации няма пострадали граждани или служители на рафинерията, се уточнява в изявлението на ведомството.

