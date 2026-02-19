Лондон: Напълно неоправдана е 10-годишната присъда за шпионаж на британска двойка в Иран

Британската министърка на външните работи Ивет Купър определи като напълно неоправдана 10-годишната присъда, наложена за шпионаж на двама британски граждани, задържани в Иран, заявявайки, че правителството в Лондон ще продължи да настоява за тяхното освобождаване, предаде Ройтерс.

Крейг и Линдзи Форман бяха осъдени за шпионаж, след като Иран ги обвини в събиране на информация в няколко района на страната, припомня БТА.

„Ще продължим, без да пестим сили, да действаме по този казус с иранското правителство, докато не видим как Крейг и Линдзи Форман се връщат невредими във Великобритания и как се събират отново с близките си“, каза Купър.

Джо Бенет, синът на Линдзи, заяви в отделно изявление, че съпрузите са се явили на тричасов процес на 27 октомври миналата година, на който не им е било позволено да се защитят.

„Не видяхме доказателства в подкрепа на обвинението в шпионаж“, каза той, добавяйки, че близките на двамата са „дълбоко загрижени за състоянието им и са обезпокоени от липсата на прозрачност в съдебния процес“.