Ердоган нападна турски интелектуалци, окачествили го като талибан

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган отправи критика към манифест, подписан от 168 турски интелектуалци, в който те предупреждават за рискове за светския характер на турската държава, съобщи „Търкиш минит“.

Манифестът беше публикуван във вторник и е подписан от 168 турски писатели, хора на изкуството, учени, журналисти и представители на професионални съюзи. Той е озаглавен „Ние защитаваме секуларизма заедно“ и беше отворен за подписване онлайн по повод на 100-годишнината от приемането на турския граждански кодекс.

В документа подписалите заявяват, че Турция е под „реакционна, прошериатска обсада“ и е под натиск да бъде „талибанизирана“.

Те отправят обвинения към турското правителство, че отслабва светското образование, светския правен ред и светския обществен живот, а защитниците на светската република са третирани като престъпници.

В отговор на среща с управителите на турските 81 окръга Ердоган заяви, че няма да позволи обществото да бъде поляризирано по време на свещения месец Рамазан.

Той каза на срещата, че в Турция „няма проблем със секуларизма“ и обвини подписалите манифеста, че се опитват да посеят разделение през Рамазана.

Ердоган и неговата Партия на справедливостта и развитието често са обвинявани, че от идването си на власт през 2002 г. са разширили влиянието на религията в училищата и обществените институции.

Сред първоначалните подписи под манифеста стоят имената на икономиста Коркут Боратав, историка Танер Тимур, бившия депутат Илхан Джиханер, писателката Айше Кулин, актрисата Мюжде Ар и журналиста Тимур Сойкан.

Манифестът беше подкрепен онлайн от хиляди хора.