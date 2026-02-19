ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

64-годишна с тежки изгаряния е жената, докарана с ...

Сицилия, Калабрия и Сардиния ще получат 1,1 млрд. евро заради циклона „Хари“

Мощна буря удари Сицилия КАДЪР: X/@KayvanSabouri

Правителството на Италия одобри 1,1 милиард евро за три италиански области, засегнати тежко от циклона „Хари“ през януари. Новината съобщи министърът на гражданската защита Нело Музумечи, предаде АНСА. Средствата са предназначени за Сицилия, Калабрия и Сардиния.

Те са в допълнение на вече отпуснатите 100 милиона евро за трите области, както и в допълнение на отпуснатите в понеделник 150 милиона евро за справяне с последствията от огромното свлачище в сицилианския град Нишеми, припомня БТА.

Областните управители на трите засегнати региона са назначени за извънредни комисари, които ще организират и съгласуват необходимите мерки в подкрепа на семействата и бизнеса, пострадали от причинените от "Хари" бури. Извънредните комисари ще координират и работата по възстановяването на засегната от стихията инфраструктура в трите области.

За град Нишеми беше назначен специален комисар - Фабио Чичилиано, ръководител на Службата за гражданска защита. В понеделник италианската премиерка Джорджа Мелони посети Нишеми за втори път, откакто през януари там се образува огромно свлачище в следствие на преминаването на циклона „Хари“.

 

