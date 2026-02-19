Ексхумират телата на 150 починали от Ковид-19 в Кавала

Телата на около 150 починали от Ковид-19 в Кавала, Гърция, ще бъдат ексхумирани от общиските гробища безплатно. Тази тема бе обсъдена на заседанието на Общинския съвет. Причината била, че след пет години е установено, че те не са се разложили, съобщава електронното издание "Кавала пост".

"По време на ексхумацията на случаите, чиято причина за смъртта е вирусът Covid-19, след изтичане на пет години, беше установено, че тези случаи са напълно неразрешими, тъй като съгласно действащото законодателство за предотвратяване на разпространението на вируса, те са били поставени в найлонови торби. Тези случаи, отнасящи се до гробищата на община Кавала, са приблизително 150 и според текущото им състояние е необходимо тяхното ексхумиране, премахване на найлоновите покрития и повторно погребване, така че те да останат погребани поне една година, за да се постигне тяхното разлагане.", се казва в предложението за включване на точката в дневния ред на заседанието.