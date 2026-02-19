ООН: Паравоенните сили в Судан може да са извършили геноцид при превземането на град Ел Фашер

Паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) в Судан са извършили при превземането на град Ел Фашер масови убийства на хора от неарабски произход, които е възможно да попадат под определението геноцид, каза ООН в доклад, цитиран от Ройтерс и БТА.

В края на октомври миналата година СБП установиха контрол над последния бастион на суданската редовна армия в обширната западна област Дарфур, като хиляди хора бяха убити и изнасилени в последвалите три дни на ужас, отбеляза независимата Мисия на ООН в Судан.

Ел Фашер бе превзет след 18-месечна обсада, при която СБП предизвика условия на живот, изчислени така, че да доведат до физическото унищожение на неарабски общности, в частност загави и фури, се отбелязва в доклада.

По време на мисията на ООН са открити доказателства, че паравоенните сили са извършили модел на координирано и повтарящо се вземане на хора на прицел на база етнос, пол и политическа принадлежност, което е включвало масови убийства, изнасилвания и тормоз, както и поставянето на условия за живот, изчислени за довеждане до физическо унищожение – основни белези на престъплението геноцид според международното право.

Финалният вариант на доклада е бил изпратен на суданското правителство, което обаче засега не е дало отговор. СБП не са реагирали на искането на ООН за среща с ръководството на групата.

Освен това нито една от двете страни в конфликта в Судан не е отговорила на запитването на Ройтерс за коментар.

Преди СБП са отричали подобни обвинения, казвайки, че докладите са дело на враговете на групировката и отправяйки контраобвинения.

"Мащабът, координацията и публичното одобрение на операцията от страна на висшето ръководство на СБП показват, че престъпленията, извършени във и около Ел Фашер, не са случайни военни ексцесии", заяви Мохамад Чанде Отман, председателят на Мисията на ООН в Судан.

"Те са представлявали част от планирана и организирана операция, която носи определящи белези на геноцид", добави той.

Преди да бъде превзет Ел Фашер, населението на града се състоеше основно от представители на неарабската общност на загавите, а в лагери за вътрешно разселени лица в района са били настанени предимно хора от общността фури, както и берти, масалити и тами.

"Оцелелите описват явни заплахи за "прочистването" на града", се посочва в доклада. Заедно с нападението на лагери за разселени, кухни за обществено хранене и медицински центрове посредством дронове и тежки оръжия, СБП са извършили и убийства, грабежи, побои и сексуално насилие в Ел Фашер, допълни доклада.

В доклада също се казва, че "очевидци са чули СБП да казват: "Има ли загави сред вас? Ако открием загави, ще ги убием всички".

В доклада са включени и разкази на оцелели за разстрели на цивилни от упор, както и за тленните останки на мъже, жени и деца, запълващи пътища.

Жени и момичета на възраст между 7 и 70 години от неарабски общности в частност от етническата група на загавите, са били обект на изнасилвания и други сексуални посегателства, включително бичуване и принудителна голота.

Мисията на ООН беше изискана от Съвета на ООН по правата на човека през ноември за незабавното разследване на скорошни нарушения и злоупотреби според международното право във и около Ел Фашер.