ООН се опасява от "етническо прочистване" в ивицата Газа и на Западния бряг

Върховният комисариат на ООН по правата на човека осъди днес поредицата действия на Израел в ивицата Газа и на окупирания Западния бряг, опасявайки се от „етническо прочистване" срещу палестинците в тези територии, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Увеличаването на атаките, системното унищожаване на цели квартали, отказът за доставки на хуманитарна помощ, заедно с принудителните премествания (на хора), които изглежда целят трайно изселване, пораждат опасения за етническо прочистване в Газа и на Западния бряг", пише службата в нов доклад.