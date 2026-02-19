ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцки свещеник беше признат за виновен за малтретиране на деца

Темида

Отец Антониос Папаниколау, основател на хуманитарната организация „Кивотът на света", беше признат за виновен за побой, телесни наказания и принудителен труд на деца в структурите на организацията, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Вината му е призната от второинстанционен съд, като според решението той е виновен за 9 деяния – по-тежко решение в сравнение с това на първа инстанция, което се отнасяше само до 5.

Съдът е преценил, че свещеникът е отговорен за нанасяне на тежки телесни повреди, подбудителство към побой, нареждане на телесни наказания и подлагане на подопечни на организацията на изолация и принудителен труд.

Заедно с него за виновни бяха признати още четирима служители на „Кивотът на света".

Отец Антониос и трима от обвиняемите отдавна не участват в заседанията по делото, като заявяват, че съдът е пристрастен.

Скандалът се разгоря през 2022 г., когато бивши питомци обвиниха свещеника в побой, а в един от случаите – и в сексуално посегателство.

Тогава отец Антониос и организацията отхвърлиха категорично обвиненията.

"Кивотът на света" беше голяма доброволческа организация, която предоставяше грижа за деца в трудно социално положение, сред които има изоставени, бездомни, попаднали под въздействието на наркотици. Организацията имаше няколко структури в цяла Гърция и полагаше грижа за около 500 деца.

Темида

