Поискаха бившият президент на Южна Корея да се извини след като получи доживотната си присъда

Юн Сук-йол. СНИМКА: Туитър /@President_KR

Председателят на Националното събрание на Южна Корея У Уон-шик поиска бившият президент Юн Сук-йол да се извини на обществеността, след като по-рано днес беше осъден на доживотен затвор за неуспешния си опит да обяви военно положение в страната през декември 2024 г., предаде националната новинарска агенция Йонхап.

В първата присъда по обвиненията за бунт срещу бившия президент Централния районен съд в Сеул осъди Юн за ръководене на бунт чрез обявяване на военно положение, но наложи по-лека присъда от препоръчаната от специалните прокурори смъртна присъда.

„Надявам се бившият президент Юн да се разкая за вината си и искрено да се извини пред народа", каза У пред журналисти след обявяването на присъдата.

Председателят на южнокорейския парламент подчерта, че решението на съда потвърждава законово, че обявеното на 3 декември 2024 г. военно положение е представлявало акт на бунт. Той обаче изрази съжаление, че съдът е взел неуспехът на бунта като смекчаващ фактор, като заяви, че опитът на Юн да наложи военно положение е неуспешен „не поради недостатъчна подготовка, а защото Националното събрание и народът се съпротивляваха".

