Убийството на активист на националистическо движение поставя под натиск радикалната левица във Франция

С вълната от арести, включително на трима приближени на депутат от партия „Непокорна Франция", натискът върху френската радикална левица се засилва след смъртта на активиста националист Кантен Дьоранк, предаде Франс Прес, цитирана от БТА.

Случаят, който е водеща тема в медиите във Франция, изостря кампанията за общинските избори, година преди президентските, дотолкова, че няколко кандидати – основно от „Непокорна Франция" – казват, че са били подложени на яростни нападки на терен и в социалните мрежи, а някои дори са били заплашвани със смърт.

Централата на крайнолявата партия в Париж бе евакуирана за кратко вчера заради сигнал за бомба.

Случаят отеква и в Италия, където италианският министър-председател Джорджа Мелони, представителка на твърдата десница – заяви, че е шокирана от тази смърт, която отдаде на „климат на идеологическа омраза" в Европа.

Двайсет и три годишният Дьоранк почина миналата седмица, след като беше пребит от няколко маскирани лица недалеч от мястото, където се състоя конференция на евродепутатката от „Непокорна Франция" Рима Хасан в Лион. Младежът е бил там, за да осигури охраната на активистки от идентитаристката организация „Немезида". Самият той е бил активист на националистическо-революционното движение (NR) в Лион, което според полицейски източници има между 400 и 500 членове.

Общо 11 души бяха задържани, обяви прокурорът на Лион Тиери Дран, а мярката „задържане под стража" за девет от тях бе удължена с 24 часа.

Сред заподозрените има трима приближени на депутата от „Непокорна Франция" Рафаел Арно – двама парламентарни сътрудници и бивш негов стажант, посочват източници, близки до разследването.

Рафаел Арно е основател на ултралявата група „Младата гвардия", която е в центъра на подозренията в разследването и е в процедура по разпускане заради предишни обвинения в насилие.

Говорителката на правителството Мод Брежон призова вчера партията да го изключи от групата си в парламента.

Случаят дава възможност на крайната десница да натрупа точки, като отслаби съперник преди наближаващия вот и да завърши започнатото преди години усилие за „дедемонизиране", отбеляза АФП.

Председателят на партия „Национален сбор" Жордан Бардела призова за въвеждане на „санитарен кордон" срещу „Непокорна Франция" за предстоящите общински избори, насрочени за март.

Този призив беше повторен от лидера на дясната партия „Републиканците" Брюно Рьотайо, кандидат за президент, а Мод Брежон призова на следващите парламентарни избори „никога повече да не бъде избран депутат от „Непокорна Франция". В отговор координаторът на формацията Манюел Бомпар обвини правителството, че демонстрира „абсолютно презрение към разделението на властите" и написа в „Екс", че съпартиецът му „въобще не е свързан с разследването, което тече".

Обвиненията обаче далеч надхвърлят случая с Рафаел Арно и са насочени към ултралявата партия като цяло.

Лидерът на движението Жан-Люк Меланшон „още не е осъзнал мащаба на трагедията", заяви вчера министърът на правосъдието Жералд Дарманен пред Сената и го обвини, че „се отнася с лека ръка към убийството на млад човек".

Ден по-рано министър-председателят Себастиен Льокорню беше поискал партията на Жан-Люк Меланшон да „си разчисти редиците".

Атаки идват и от левицата. Евродепутатът от социалистическата партия „Обществен дебат" Рафаел Глюксман и бившият президент социалист Франсоа Оланд заявиха, че не може да има съюз с „Непокорна Франция". Оланд поиска от тази формация да прекъсне напълно всякакви връзки с „Младата гвардия".

Този случай, изглежда, сериозно усложнява перспективата за договорки за общи листи на левите партии.

„Непокорна Франция" е в отбранителна позиция – говори за „инструментализация" на убийството, като в същото време се опитва да се дистанцира. Меланшон призна, че движението му е „общувало" с „Младата гвардия", но изтъква различията помежду им. „Ние не одобряваме насилието", заяви той.

Марин Тонделие, водеща фигура от партия „Еколозите", от своя страна, осъди „надпреварата за извличане на ползи" и „политическата манипулация".

Вестник „Фигаро" пише в редакционна статия, че в тази трагедия Кантен е „не активист, убит в уличен бой, а мъченик на свободата на изразяване". Това е нещо, което крайната левица иска да замени със своя „грозен манталитет на глутницата", се казва в материала на Венсан Тремоле дьо Вилие, един от водещите редактори в медията. Десният всекидневник обвинява крайнолявата партия „Непокорна Франция", че „подхранва политическото насилие, което беше в основата на това смъртоносно събитие".

Икономическият вестник „Еко" пише, че 14 февруари – датата на смъртта на Кантен – ще бъде „повратна точка във френската политика, а екстремизмът убива". Това ще бъде дата, която трябва да се помни – 15 месеца преди президентските избори във Франция, допълва вестникът

Лявото издание „Либерасион" осъжда „непоносимия климат на нетърпимост, в който френската политика се води от дълго време". Комунистическият вестник „Юманите" споделя тази гледна точка. Той вижда смъртта на Кантен като „кулминация на политическото насилие" и трагедия, която „срамно се манипулира политически".

Починалият вследствие на линч по улиците на Лион Кантен Дьоранк е описван от близките си като набожен студент без проблемно минало и като трудолюбив младеж, оказвал помощ на най-бедните, за когото едва ли може да се подозира радикалност. Студент по наука за данните в университета „Лион II", Дьоранк според близките си е бил запален по философия и морал, с убедеността на мисионер, пише центристкият в. „Монд".

Редовен посетител на традиционалистката църква „Сен Жорж", където литургиите се отслужват на латински, той се е посветил на католицизма преди няколко години, разказват неговият приятел Венсан, който изтъкна в ефира на крайнодясното радио „Куртоази" „неговите морални и духовни добродетели".

„Монд" анализира и локализира около десет видеа и ги съпостави с изявленията на прокурора на Лион Тиери Дран. Тези кадри позволяват да се проследят няколко етапа от ескалацията на напрежението, която предшества смъртоносния сблъсък. Първо, по време на демонстрация на движението „Немезида", няколко представителки на което отиват, за да протестират срещу провеждането на конференция в местния клон на университета „Сианс По" на Рима Хасан, избухват сблъсъци. След това насилието придобива друго измерение – на въоръжено стълкновение, се вижда на кадри, разпространени от няколко медии. В един момент участниците, дошли в подкрепа на „Немезида", побягват, оставяйки след себе си трима младежи, сред които и Дьоранк, върху когото са нанесени множество удари, докато е на земята. Той се изправя, но умира няколко часа по-късно в болницата.