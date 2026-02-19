Великобритания задължава социалните мрежи да махат обидни изображения до 48 часа

Правителството на Великобритания предлага нови правила, които ще задължат технологичните компании да премахват обидни и интимни изображения от платформите си в рамките на 48 часа. Ако не спазят изискването, те могат да бъдат санкционирани с глоби до 10% от глобалните си приходи или дори да загубят достъп до услугите си на територията на страната. Това се посочва в официално изявление на правителството, цитирано от "Блумбърг".

Регулаторът "Офком" също разглежда възможността интимни изображения, споделени без съгласие, да бъдат цифрово маркирани, така че да се премахват автоматично – по модел, използван при съдържание, свързано със сексуално насилие над деца и тероризъм.

Предложението идва само седмици след като социалната мрежа "Екс" беше залята с хиляди сексуализирани изображения на жени, създадени чрез инструмента ѝ с изкуствен интелект "Грок". Потребители са използвали технологията, за да генерират изображения на реални хора по бельо или бански костюми. Групи за защита на децата също съобщиха за открити в тъмната мрежа сексуализирани ИИ изображения на непълнолетни.

Премиерът Киър Стармър заяви, че онлайн пространството се е превърнало във фронтова линия в борбата срещу насилието над жени и момичета. По думите му правителството предприема спешни действия срещу чатботове и инструменти за т.нар. „разголване".

В отговор на международния натиск "Екс" временно ограничи достъпа до "Грок" и премахна функцията, известна като „режим бански", като подчерта, че премахва незаконното съдържание от платформата си. Въпреки това случаят доведе до засилени регулаторни действия и ускори дебата за по-строги ограничения върху социалните мрежи.

Няколко европейски държави вече обсъждат забрана за достъп на по-млади тийнейджъри до социалните платформи, надграждайки законодателството, прието в Австралия миналата година.

Във Великобритания споделянето на интимни изображения без съгласие вече е престъпление. Законът определя това като разпространение на снимки на хора в интимна ситуация.

Новите мерки се предвижда да бъдат включени като изменения в закона за престъпленията и полицейската дейност, което ще даде на органите на реда разширени правомощия за прилагане на разпоредбите.