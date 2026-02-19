Киев потвърди, че украински дронове са ударили петролна рафинерия в Псковска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Киев потвърди, че украински дронове са ударили руска петролна рафинерия в западната част на Псковска област, причинявайки експлозии и пожар, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

„Унищожаването на петролни депа влияе пряко върху способността на противника да провежда бойни операции, да напредва и да придвижва резерви. Такива операции са част от систематично отслабване на военния потенциал на Русия", каза служител от Службата за сигурност на Украйна.

Междувременно Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са унищожили 29 от 37 дрона, използвани от Русия за атака срещу Украйна през изминалата нощ, съобщи Укринформ.

„Руснаците атакуваха с 37 безпилотни летателни апарата „Шахед", „Гербера", „Италмас" и други типове от посоките на Брянск, Курск (Руска федерация) и временно окупирания Донецк. Около 20 от дроновете бяха тип „Шахед", се казва в съобщението на Силите за противовъздушна отбрана, публикувано в „Телеграм".

Въздушните атаки са били отблъсната от авиация, зенитно-ракетни войски, средства за радиоелектронна защита, подразделения за безпилотни системи и мобилни огневи групи на Украинските въоръжени сили.

Руските безпилотните летателни апарати са ударили четири места.

Атаката продължава, като няколко дрона са във въздушното пространство на Украйна.

Вчера град Лозова в Харковска област е претърпял пореден руски удар по инфраструктурата, което е довело до проблеми с водоснабдяването.