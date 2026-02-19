Повече от 1000 кенийци са били зачислени нелегално в руската армия

Повече от 1000 кенийци са пристигнали в Русия, където в крайна сметка са се озовали на бойните полета в Украйна, посочва кенийският депутат Кимани Ичунгва в доклад пред свои колеги в парламента в Кения, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Няколко медии, сред които и АФП, бяха съобщили наскоро как стотици кенийци, често без никаква военна подготовка, са били принудени да подпишат договори с руската армия, за да бъдат изпратени много скоро след това на фронта в Украйна, където голяма част от тях са намерили смъртта си.

"Понастоящем повече от 1000 кенийци са били вербувани и са били изпратени на фронта в руско-украинската война", заяви пред кенийският парламент депутатът Ичунгва, които посочи, че становището му се основава на съвместен доклад на разузнавателните служби и дирекцията за разследване на престъпления.

Новобранците са напускали страната, след като са получили туристически визи, за да се присъединят към руската армия, като преминават най-често през Истанбул и Абу Даби, а някои даже минават транзитно и през Уганда, Демократична република Конго и Южна Африка, за да избегнат проверките. Кенийци, които работят в чужбина също са отишли в Русия от страните, където поначало са се установили.

Според оценка, направена този месец, 28 новобранци са обявени за безследно изчезнали, 35 са разположени в лагери или военни бази, 89 са изпратени на фронта, а 39 са приети в болница, отбелязва Ичунгва. Тридесет кенийци са били успешно върнати в родината.

Докладът на кенийския депутат описва как агенциите за набиране на кадри си сътрудничат с корумпирани служители на летището в Найроби, както и с националните служби по заетостта, със служители на посолството на Русия в Найроби или на кенийското посолство в Москва.

В свое разследване, публикувано миналата седмица, АФП успя да установи контакт с четирима кенийци, завърнали се от Русия, от които трима са били ранени при сражения в Украйна. Един от тях посочва, че е заминал за Русия с вярата да стане продавач, други двама са възнамерявали да станат охранители, а четвъртият първокласен спортист.

На всички им е била обещана месечна заплата, варираща между 940 и 2400 евро от агенция за набиране на кадри в Найроби. Това е цяло състояние в Кения, където много работници с много трудности изкарват едва 100 евро на месец, отбелязва АФП.

Уганда и Южна Африка също са част от африканските страни, откъдето се набират новобранци за руската армия предвид тежките загуби на Русия в Украйна.