Арестуваха бившия принц Андрю навръх рождения му ден

Андрю Маунтбатън-Уиндзор е бил задържан при акция в дома му по подозрение в длъжностно престъпление.
Помощник-началник на полицията Оливър Райт заяви: „След задълбочена оценка, започнахме разследване по твърдение за неправомерно поведение при заемане на държавна длъжност."
Полицията бе забелязана днес в Сандрингам, където по-малкият брат на краля трябваше да посрещне рождения си ден.
На територията на имението Сандрингам, където е и къщата на вече бившия принц, са пристигнали шест немаркирани полицейски автомобили и осем цивилни служители на реда.
Съобщава се, че те са дошли около 8 сутринта местно време и че се проверяват твърденията, че Андрю Маунтбатън-Уиндзор е обменял "чувствителна" информация с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн. Около 30-минути след началото на акцията, един от полицейските автомобили е напуснал територията на Сандрингам.
Братът на британския крал Чарлз Трети беше лишен от всичките си титли, след като стана ясно, че с години е бил част от мрежата на Джефри Епстийн. При скорошното разсекретяване на досиетата бяха публикувани и множество снимки на Андрю в провокативни пози с анонимни млади жени.
Британският премиер Киър Стармър призова бившия принц Андрю да свидетелства пред американския Конгрес, а в един от редките случаи, в които нарушават мълчанието си, от Бъкингамския дворец съобщиха, че са готови да съдействат на полицията.
Police arrive at Andrew’s home https://t.co/OfHCyT0urN— Truthoverdishonesty (@Nigelj08223326) February 19, 2026
In a fair World it would be to be thrown in J A I L @RoyalFamily @BeeNubian @stef18881 @Hertsdecorator @MaryOsei_Oppong @snibs14 pic.twitter.com/eNj1JZMvzL