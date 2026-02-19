В Грузия арестуваха двама чужденци, опитали се да закупят уран на стойност 3 млн. долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Грузия бяха арестувани двама чужденци, които са се опитали да закупят уран на стойност 3 милиона долара, както и склад с радиоактивен изотоп, който е използван в програми за изпитание на ядрени оръжия, съобщи Държавната служба за сигурност, цитирана от Ройтерс, цитирана от БТА.

Националността на задържаните не бе назована. Арестите са били извършени в град Кутаиси.

"Те са планирали да закупят незаконно уран, както и радиоактивния елемент Цезий 137 на цена от 3 млн. долара, след което са възнамерявали да пренесат ядрения материал на територията на друга страна", посочи грузинската Служба за сигурност.

В изявлението се отбелязва, че и други чуждестранни граждани са пристигнали през последни седмици в Грузия с намерение да закупят и транспортират ядрени и радиоактивни материали, без да посочват причините на тези действия.

Службата за сигурност не посочва точното количество, с което двамата чужденци са желаели да се снабдят. Тя не предостави повече подробности за крайната дестинация на ядрените материали или техния произход.

Елементът цезий 137 представлява радиоактивен изотоп, който се среща най-често след изпитания на ядрени оръжия или големи инциденти с атомни централи, каквато беше тази с Чернобил през 1986 г., посочва Ройтерс.

През последните няколко десетилетия в Грузия възникнаха няколко сериозни инцидента, свързани с нелегална търговия с радиоактивни елементи.

Трима китайски граждани бяха арестувани наскоро в столицата Тбилиси заради опит да закупят два килограма уран.