В Лондон ще отдадат почит на Пол Костело, дизайнерът обличал принцеса Даяна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лондонската седмица на модата, известна като "развъдник на млади таланти", започва днес с модно ревю в чест на една от историческите й фигури - Пол Костело, починал през ноември, предаде АФП, цитирана от БТА.

Харис Рийд, Ричард Куин, Симон Роша, "Бърбъри" - след Ню Йорк и преди Милано и Париж, до понеделник вечер са планирани десетки ревюта в британската столица.

Седмицата на модата в Лондон започва с емоционално модно ревю, посветено на Пол Костело, който почина през ноември на 80-годишна възраст.

Ирландският дизайнер, обличал принцеса Даяна от 1983 г. до смъртта й през 1997 г., представяше колекциите си в Лондон в продължение на около 40 години. Той беше известен с изключително женствените, цветни и елегантни силуети.

Синът му Уилям го наследи като творчески директор през януари. "Нов сезон. Силен момент. Наследство, което продължава", гласи публикацията на бранда в Инстаграм преди ревюто.

Сред дизайнерите и марките, които ще представят своите колекции на Лондонската седмица на модата, са любимите на принцесата на Уелс Катрин Емилия Уикстед, Еделайн Лий, "Ердем".

Въпреки че през последните години Лондон загуби позиции спрямо престижните си конкуренти Париж и Милано, британската столица остава предпочитано място за младите таланти. Сред тях е 27-годишният Джошуа Евуси - дизайнер, роден във Великобритания от родители от Гана, който участва за втори път на Седмицата на модата в Лондон.