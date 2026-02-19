ЕП започва проверка срещу евродепутат по твърдения, че се е държал непристойно с охранител

Европейският парламент започва проверка срещу белгийския евродепутат Йохан ван Овертфелт заради твърдения, че се е държал непристойно с охранител на един от входовете на институцията в Брюксел, съобщиха белгийски медии, цитирани от БТА.

Уточнява се, че проверката е предприета след подаване на жалба от синдиката на парламентарните служители до председателя на ЕП Роберта Мецола. В документа се посочва, че на 11 февруари евродепутатът е искал да влезе в сградата на ЕП, придружен от съпругата си, но на входа служител по сигурността е забелязал, че пропускът на Овертфелт е с изтекъл срок. Евродепутатът поискал служителят да се легитимира, а след това захвърлил представения идентификационен знак на охранителя на земята и използвал груби думи.

В отговор на внесената жалба евродепутатът е заявил, че вече не си спомня точно какви думи е използвал. Може да съм повишил тон, не мога да преценя как се е почувствал служителят, е коментирал той, цитиран от медиите. По неговите думи служителят се е държал обидно към неговата съпруга.

Овертфелт е евродепутат от белгийската управляваща партия Нов фламандски алианс и част от групата на ЕП "Европейски консерватори и реформисти". Той е дългогодишен икономически журналист и заема политически постове от десетина години. Бил е министър на икономиката в правителството с премиер Шарл Мишел и е избиран за член на ЕП три пъти.