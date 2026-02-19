Зеленски очаква следващият кръг преговори отново да бъде в Швейцария

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски изрази днес очакване преговорите с Русия за края на войната в Украйна да продължат в Швейцария, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Тъй като войната се води в Европа, преговорите също трябва да се провеждат там, каза Зеленски в интервю за британския журналист Пиърс Морган.

„Искам само да подчертая, че следващата среща също ще бъде в Швейцария", заяви той след преговорите в Женева във вторник и сряда.

Русия все още не е потвърдила място или дата за следващ кръг преговори, отбелязва ДПА.

Зеленски определи резултатите от преговорите в Женева с посредничеството на САЩ като незадоволителни и призова за продължаването им този месец.

Украинският президент освен това отбеляза, че Киев цени Обединените арабски емирства като партньор. Първият кръг преговори се проведоха в Абу Даби през януари и началото на февруари.

Освен това от интервюто, части от което бяха публикувани в канала му в „Телеграм", става ясно, че той иска европейско участие в следващия кръг преговори.

Зеленски говори за „трудните дискусии" относно ролята на европейците. „За нас ролята на европейците е значителна", подчерта той.

Русия гледа на европейските страни като на вражеска страна и се противопоставя на участието им е преговорите. Зеленски, от друга страна, заяви: „Отново и отново подчертавам, че смятам, че имаме нужда и от европейски представители".

Украинският президент повтори, че въпреки че няма доверие на руския си колега Владимир Путин, той иска да се срещне с него, за да бъде сложен бърз край на войната.

Военно, въпросът за наблюдение на възможно бъдещо примирие също беше изяснен по време на преговорите. САЩ изиграха водеща роля в овладяването на ситуацията, повтори Зеленски. Той не предостави никакви подробности.