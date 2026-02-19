ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Десетки убити по време на атака на джихадисти в 7 села в Северна Нигерия

900
Джихадисти от групировката "Лакурава" атакуваха седем села в щата Кеби в Северозападна Нигерия СНИМКА: Пиксабей

Джихадисти от групировката "Лакурава" убиха десетки души, след като атакуваха седем села в щата Кеби в Северозападна Нигерия, съобщават полицията и поверителен доклад за сигурността, цитирани от Франс прес и БТА.

"За съжаление, бяха убити десетки души, след като жителите на селата Мамуну, Авасака, Тунган Цохо, Макангара, Канзо, Горун Найдал и Дан Май Аго са се мобилизирали, за да окажат съпротива на нападателите", заяви пред АФП Башир Усман, говорителят на полицията в щата Кеби.

Докладът на службите за сигурност посочва, че убитите цивилни са 30.

