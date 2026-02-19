ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция определи като незаконно споразумение между Гърция и „Шеврон“ за проучване за природен газ

Танкер на „Шеврон“. СНИМКА: РОЙТЕРС

Турското министерство на отбраната осъди „едностранните действия" на Гърция южно от остров Крит – зона, за която консорциум, воден от американската петролна компания „Шеврон", в понеделник получи ексклузивна концесия за проучвания за находища на природен газ, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

В позицията си, обявена на брифинг днес, турското министерство се позовава на меморандума, сключен от Турция и Либия през 2019 г., с който двете страни разграничават изключителните си икономически зони в Средиземно море южно от Крит. Според Гърция турско-либийският меморандум е незаконен, защото не признава изключителната икономическа зона, която се поражда от Крит и други гръцки острови в региона.

Според турското министерство на отбраната концесията, дадена на „Шеврон", макар че не засяга пряко правата, за които претендира Турция, нарушава либийската морска юрисдикция (пак по силата на споменатия меморандум).

„Ние продължаваме да осигуряваме необходимата подкрепа на либийските власти да предприемат действия срещу тези едностранни и незаконни действия на Гърция", се казва в съобщението на турското министерство.

Споразумението на Гърция на консорциум на "Шеврон" и "Хеленик Енерджи" удвоява морските пространства, които са концесионирани за проучвания, коментира Ройтерс.

Танкер на „Шеврон". СНИМКА: РОЙТЕРС

